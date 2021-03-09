Ранее агентство Интерфакс-Украина и издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщили о допросе Медведчука в рамках некоего дела, которое касается госизмены.
По данным Vesti, СБУ также должна была допросить Порошенко, однако он на допрос не явился. Связаны ли допросы Медведчука и Порошенко между собой не уточняется.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в частности были заморожены их активы. До этого другим решением Совета нацбезопасности были закрыты три оппозиционных канала, которые связывали с Медведчуком.
После этого в СМИ появилась запись телефонного разговора Медведчука с тогдашним и помощника президента РФ Владиславом Сурковым, датированная 2014 годом, в нем шла речь об обмене пленными в Донбассе и поставках электроэнергии. В СБУ тогда заявили, что будут проверять данную информацию на предмет уголовного правонарушения.