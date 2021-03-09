Во вторник, 9 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) допросила сопредседателя «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, также в этот день был запланирован допрос экс-президента страны Петра Порошенко, однако он не состоялся. Такую информацию обнародовали украинские Vesti у себя в Telegram-канале

Пресс-секретарь Зеленского объяснила, чем Порошенко лучше Медведчука © Facebook, Iuliia Mendel

По данным Vesti, СБУ также должна была допросить Порошенко, однако он на допрос не явился. Связаны ли допросы Медведчука и Порошенко между собой не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в частности были заморожены их активы. До этого другим решением Совета нацбезопасности были закрыты три оппозиционных канала, которые связывали с Медведчуком.

После этого в СМИ появилась запись телефонного разговора Медведчука с тогдашним и помощника президента РФ Владиславом Сурковым, датированная 2014 годом, в нем шла речь об обмене пленными в Донбассе и поставках электроэнергии. В СБУ тогда заявили, что будут проверять данную информацию на предмет уголовного правонарушения.