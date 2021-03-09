«Столкновения с полицией под Шевченковским судом вспыхнули с новой силой, однако автозаку с Антоненко удалось прорваться мимо активистов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, дорогу транспорту расчистили большие силы правоохранителей.
Помимо собственно стычек с полицейскими, неонацисты жгли фаеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова.
Следующее заседание суда по делу об убийстве Шеремета состоится во вторник, 15 марта.
Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали.
До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».
Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности ветерана-неонациста Юрия Антоненко, врача и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.