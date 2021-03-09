Неонацисты не смогли остановить автобус с Юрием Антоненко, одним из подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета, который должен был покинуть Шевченковский суд Москвы, где проходит рассмотрение данного уголовного дела, сообщил Telegram-канал Pavlovsky news 9 марта

«Столкновения с полицией под Шевченковским судом вспыхнули с новой силой, однако автозаку с Антоненко удалось прорваться мимо активистов», — говорится в сообщении.

Преступление без наказания? Подозреваемых по делу Шеремета выпускают на свободу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помимо собственно стычек с полицейскими, неонацисты жгли фаеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова.

Следующее заседание суда по делу об убийстве Шеремета состоится во вторник, 15 марта.

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали.

До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности ветерана-неонациста Юрия Антоненко, врача и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.