На Украине действует так называемый адаптивный карантин, ограничительные меры из-за пандемии в каждом конкретном регионе страны варьируются исходя из ситуации с заражаемостью. С 1 марта Черновцы находятся в самой последней, «красной» зоне. В городе должна быть запрещена торговля на рынках, работа торговых центров, фитнес-залов, развлекательных заведений, рестораны и кафе могут обслуживать только на вынос.
Такое положение вещей не устраивает многих украинских предпринимателей, которые из-за карантина лишаются дохода.
По словам Кличука, власти Черновицкой области не предоставили необходимых разъяснений по работе крупнейшего в городе Калиновского рынка, поэтому начиная с 10 марта возобновляется работа непродовольственных павильонов рынка.
Сейчас на Украине в «красной» зоне находятся 10 регионов. Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. На прошлой неделе количество заболевших по стране вновь стало превышать 10 тысяч человек в сутки.