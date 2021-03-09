Власти Черновцов уступили протестующим против коронавирусных ограничений предпринимателям и объявили об открытии с 10 марта крупнейшего городского рынка. Информацию об этом озвучил мэр Роман Кличук, передает 9 марта «КП в Украине»

На Украине действует так называемый адаптивный карантин, ограничительные меры из-за пандемии в каждом конкретном регионе страны варьируются исходя из ситуации с заражаемостью. С 1 марта Черновцы находятся в самой последней, «красной» зоне. В городе должна быть запрещена торговля на рынках, работа торговых центров, фитнес-залов, развлекательных заведений, рестораны и кафе могут обслуживать только на вынос.

Украинский «Буковель» решил работать, несмотря на карантин © commons.wikimedia.org, YanaHolub

По словам Кличука, власти Черновицкой области не предоставили необходимых разъяснений по работе крупнейшего в городе Калиновского рынка, поэтому начиная с 10 марта возобновляется работа непродовольственных павильонов рынка.

Сейчас на Украине в «красной» зоне находятся 10 регионов. Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. На прошлой неделе количество заболевших по стране вновь стало превышать 10 тысяч человек в сутки.