Представители ультраправых группировок блокируют выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Юрия Антоненко, одного из подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил Telegram-канал Pavlovsky news 9 марта

«Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета отменили. После получения известия соратники обвиняемого направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Юрия Антоненко», — говорится в сообщении.

Преступление без наказания? Подозреваемых по делу Шеремета выпускают на свободу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На момент выхода публикации микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда.

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности ветерана Юрия Антоненко, врача и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.