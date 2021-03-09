«Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета отменили. После получения известия соратники обвиняемого направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Юрия Антоненко», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что полиция силой пытается вытеснить радикалов с проезжей части, однако к сторонникам обвиняемого прибывает подмога.
На момент выхода публикации микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда.
Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».
Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности ветерана Юрия Антоненко, врача и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.