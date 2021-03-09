Президент Украины Владимир Зеленский намеренно перепутал авторство высказывания Леси Украинки, чтобы показать, как работает дезинформация. Его слова прозвучали 9 марта на Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм»

«Символично то, что мы говорим о дезинформации именно 9 марта, в 208-й день рождения Тараса Шевченко. Наш великий поэт и писатель когда-то сказал: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть". Я считаю, что эти слова великого украинца заслуживают аплодисментов. […] Особенно благодарю тех, кто засомневался и вспомнил, что на самом деле это цитата Леси Украинки (из книги "Кассандра". — Ред.)», — сказал президент.

Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации © president.gov.ua Тараса Шевченко в этом году исполняется не 208, а 207 лет.

«Только что я показал, как работает дезинформация. Маскируясь, она выглядит достоверно, прячется в деталях, играет на эмоциях, радуется, если у вас нет времени или желания на размышления и глубокий анализ. К счастью, моя фраза не преследовала цели посеять панику, создать дефицит на рынке или повлиять на выборы в другом государстве», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал создание на Украине Центра противодействия дезинформации.