Нацбанк Украины ожидает рост переводов трудовых мигрантов в страну в 2021 году до $13 млрд, сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий 9 марта

«В 2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% — до $13 млрд», — заявил он.

Немецкая клубничка для украинцев. Европа в ожидании гастарбайтеров © AP, Matthias Rietschel

При этом ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остается усиление карантинов как на Украине, так и в мире для противодействия распространению COVID-19, добавил он.

Между тем, несмотря на карантин, в 2020 году объем денежных переводов в Украину составил $12,12 млрд против $11,9 млрд годом ранее.

Как отмечал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру, существует сговор между европейскими и украинскими властями, согласно которому Киев не прикладывает никаких усилий к защите своих граждан, работающих в ЕС, а Евросоюз закрывает глаза на преступления киевского режима.

Он обратил внимание на то, что украинские власти на протяжении десятилетий создавали в стране предпосылки для массовой трудовой миграции населения, и при этом украинское государство ничего не делало для защиты своих граждан за границей.