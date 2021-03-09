«В 2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% — до $13 млрд», — заявил он.
По словам банкира, это произойдет в первую очередь благодаря восстановлению экономик стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощению пересечения границ из-за смягчения карантина.
При этом ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остается усиление карантинов как на Украине, так и в мире для противодействия распространению COVID-19, добавил он.
Между тем, несмотря на карантин, в 2020 году объем денежных переводов в Украину составил $12,12 млрд против $11,9 млрд годом ранее.
Как отмечал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру, существует сговор между европейскими и украинскими властями, согласно которому Киев не прикладывает никаких усилий к защите своих граждан, работающих в ЕС, а Евросоюз закрывает глаза на преступления киевского режима.
Он обратил внимание на то, что украинские власти на протяжении десятилетий создавали в стране предпосылки для массовой трудовой миграции населения, и при этом украинское государство ничего не делало для защиты своих граждан за границей.