Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 9 марта заявило, что ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе с каждым днем становится все более угрожающей

«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», — сказал представитель ведомства.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Вместо соблюдения взятых на себя обязательств вооруженные формирования Украины грубо нарушают их, второй день подряд ведя прицельный огонь по поселку Старомихайловка, в результате чего страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка, добавил представитель ведомства.

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.