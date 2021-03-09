«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», — сказал представитель ведомства.
По его словам, на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.
Вместо соблюдения взятых на себя обязательств вооруженные формирования Украины грубо нарушают их, второй день подряд ведя прицельный огонь по поселку Старомихайловка, в результате чего страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка, добавил представитель ведомства.
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.