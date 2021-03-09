Украинцы на выборах проголосовали за прекращение политики насаждения вражды, которую проводила власть с 2014 года. Но старая политика продолжается и при президенте Владимире Зеленском. Об этом сказал политтехнолог Константин Лядышев во время телемоста Киев—Москва издания Украина.ру и КРТ

В частности, старая власть искусственно разделяла людей по языковому критерию. Эксперт рассказал, что он ездил по западным регионам Украины и знает, что среди населения «нет проблемы восприятия русского языка».

Лядышев подчеркнул, что эта проблема насаждается «целенаправленно и искусственно, за счет некоторых общественных организаций, за счет определенной информационной политики».

Народ такую политику — и не только в сфере языка — не воспринял, что и показал во время выборов.

«Население в 2019 году мобилизовалось и всей старой политической системе сказало: "До свидания". И выбрали Зеленского, и выбрали "Слугу народа", чтобы все это было прекращено, вся эта нездоровая политика внутри государства была прекращена», — сказал политтехнолог. Телемост Москва — Киев: зачем Зеленский громит оппозиционную прессу? © Скриншот из видео Украина.ру

Однако, по его словам, старая политика не только не была прекращена, но новые власти даже «начали усугублять то, от чего народ отказался в результате своего голосования».

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

После вступления в силу этого закона участились скандалы, которые стали массово устраивать украинские националисты и активисты. Выросло количество угроз в адрес русскоязычных украинцев, зафиксированы случаи нападений.