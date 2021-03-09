Спор о борще подчеркивает более глубокие разногласия между Россией и Украиной, уверены в The New York Times. Там считают, что РФ пытается присвоить себе украинское культурное наследие, пишет Telegram-канал Украина.ру 9 марта

По мнению авторов статьи, российское правительство, помимо военного вмешательства в их страну, пытается присвоить Москве все культурное наследие восточнославянского мира по таким вопросам, как лидерство в православной церкви и исторические притязания на Крым.

Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay Ольга Габро, которая совершенно точно знает, что борщ — украинский.

«"Есть только один рецепт супа с указанием национального происхождения — это "украинский борщ", — пишет NYT. Это не так. Речь идёт не о национальном, а о территориальном происхождении. Помимо украинского борща есть также сибирский, который тоже присутствует в советских рецептах», — отмечают в Telegram-канале.

Также авторы усомнились в «экпертности» Ольги Габро и отметили, что в перечне ингредиентов борща в статье отсутствует капуста, что наводит на мысль о том, что речь идет не об украинском, а о галицком борще.