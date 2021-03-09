Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет 12 марта. Об этом 9 марта сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на пресс-конференции на полях форума «Украина 30. Культура. Медиа», которая транслировалась в Facebook

«В пятницу, 12 марта, пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта. — Ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться», — сказал Данилов.

Подробности секретарь СНБО не сообщил.

Начал вещание «Первый Независимый», объединивший журналистов закрытых Зеленским оппозиционных телеканалов © кадр эфира телеканала "Первый независимый" Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.

По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.