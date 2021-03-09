«В пятницу, 12 марта, пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта. — Ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться», — сказал Данилов.
Подробности секретарь СНБО не сообщил.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.
По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.