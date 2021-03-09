В Киеве в этот день стартовала работа съезда судей Украины, на котором планируют назначить нескольких судей в Высший совет правосудия и судью Конституционного суда. Под стенами «Президент Отеля», где проходит съезд, собралась акция протеста.
«Демонстранты пришли с плакатами «В своем доме своя правда», «Послы, go home», «Нет Семипосольщине», "Независимому государству — независимый суд"», — говорится в сообщении.
В конце января послы стран «Большой семерки» представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касались также изменений в работе Конституционного суда.
5 марта послы призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до того, как будут утверждены новые процессы их отбора.