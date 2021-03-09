Послы G7 нарушают дипломатический протокол, определяя параметры судебной реформы и требуя дать иностранцам право принимать участие в формировании руководящих судейских органов. Такое заявление сделали 9 марта на митинге в Киеве, передает сайт «Капитал»

В Киеве в этот день стартовала работа съезда судей Украины, на котором планируют назначить нескольких судей в Высший совет правосудия и судью Конституционного суда. Под стенами «Президент Отеля», где проходит съезд, собралась акция протеста.

«Демонстранты пришли с плакатами «В своем доме своя правда», «Послы, go home», «Нет Семипосольщине», "Независимому государству — независимый суд"», — говорится в сообщении.

Власть собирается распродать Украину. Послы G7 проконтролируют © turboatom.com.ua

5 марта послы призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до того, как будут утверждены новые процессы их отбора.