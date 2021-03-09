В судебной системе Украины есть своя «пятая колонна», считает глава Верховного суда страны Валентина Данишевская. Об этом она заявила во время XVIII очередного съезда судей, передает Интерфакс-Украина 9 марта

Данишевская отметила, что доверие людей к судьям на Украине восстанавливается не так быстро, как хотелось бы.

«Определенное количество таких людей (которые не доверяют судьям. — Ред.) сопровождают, условно говоря, наш съезд. Чего хотят эти люди? Чтобы в судебных органах были люди с совершенной репутаций, добропорядочные, профессиональные. И мы этого хотим. Единственная разница лишь в том, что нас призывают не проводить этот съезд», — отметила глава Верховного суда.

Судьи КСУ не смогли поделить кресло отстраненного Тупицкого © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Конечно, и в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге, или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас или силами наших органов, или силами общественности, но судебная система со временем будет достойно выглядеть среди других государственных органов и получит надлежащее уважение», — добавила Данишевская.

XVIII очередной съезд судей Украины проходит в Киеве 9-11 марта, на повестке дня — избрание судей Конституционного суда Украины, членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины.