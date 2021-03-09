Рождаемость на Украине за десять лет снизилась на 40% — до 2 257 309 человек. Таковы данные портала Opendatabot, опубликованные 9 марта

Украина вымирает: Смертность в стране почти вдвое превосходит рождаемость © commons.wikimedia.org, Prymasal

Согласно данным, лучшим месяцем по рождаемости за последние три года был июль 2018 года. Тогда родился 31 461 ребенок. В среднем за последние три года в месяц рождалось около 26 тысяч младенцев.

Исходя из данных рождаемости и смертности от Госкомстата, наблюдается депопуляция. Население Украины за десять лет сократилось на 2 257 309 человек.

Ранее сообщалось, на Украине уровень смертности за ноябрь 2020 года превысил показатель 2019 года на 16 тысяч.

В конце января Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек.