Отмечается, что в 2020 году на Украине зафиксирована самая низкая рождаемость за последние десять лет. Она составила 293 457 человек. При этом смертность достигла 616 835 человек.
Согласно данным, лучшим месяцем по рождаемости за последние три года был июль 2018 года. Тогда родился 31 461 ребенок. В среднем за последние три года в месяц рождалось около 26 тысяч младенцев.
Исходя из данных рождаемости и смертности от Госкомстата, наблюдается депопуляция. Население Украины за десять лет сократилось на 2 257 309 человек.
Ранее сообщалось, на Украине уровень смертности за ноябрь 2020 года превысил показатель 2019 года на 16 тысяч.
В конце января Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек.