Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе критической, поскольку в настоящее время фиксируется наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии. Об этом 9 марта он сообщил в Facebook

«Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполняемость медицинских учреждений сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали», — написал Марцинкив.

Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.