«Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполняемость медицинских учреждений сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали», — написал Марцинкив.
По его словам, город возлагает надежды только на областную власть и просит отдать для размещения пациентов с коронавирусом дополнительный этаж областного клинического кардиологического центра.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.