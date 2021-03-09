В сети появилась фотография уроженки Донецка, звезды сериала «Сваты», актрисы Татьяны Кравченко в парике. Снимок опубликовала на днях фан-страница артистки в Instagram tat_kravchenko

«Миллионы отдает, а неухоженная»: Кравченко из «Сватов» раскритиковали за внешний вид © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Фанаты одобрили этот образ артистки, подчеркнув, что полюбили ее не за внешность, а за актерский талант: «Образ серьезной дамы», «В любом образе замечательная актриса», «Английская леди», «Серьезная очень. Вам улыбка очень идет, но вы в любом образе прекрасны», «Мисс Марпл — не меньше», «Мэри Поппинс, ей-богу» и др.

За исключением отдельных критических замечаний, почти каждый пост Кравченко сопровождается большим количеством комплиментов и добрых пожеланий. Возможно, это связано с тем, что аудитория 67-летней актрисы по большей части того же возраста, когда на передний план выходит уже не внешность, а характер и талант артистов.

Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент звезда «Сватов» живет одна.