На снимке актриса предстала в клетчатом пончо, блондинистом парике и шляпке. Судя по всему, это один из театральных образов Кравченко, а данный кадр был сделан во время спектакля.
Фанаты одобрили этот образ артистки, подчеркнув, что полюбили ее не за внешность, а за актерский талант: «Образ серьезной дамы», «В любом образе замечательная актриса», «Английская леди», «Серьезная очень. Вам улыбка очень идет, но вы в любом образе прекрасны», «Мисс Марпл — не меньше», «Мэри Поппинс, ей-богу» и др.
За исключением отдельных критических замечаний, почти каждый пост Кравченко сопровождается большим количеством комплиментов и добрых пожеланий. Возможно, это связано с тем, что аудитория 67-летней актрисы по большей части того же возраста, когда на передний план выходит уже не внешность, а характер и талант артистов.
Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент звезда «Сватов» живет одна.