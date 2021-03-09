Депутат Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель профессионально непригодна. Об этом 9 марта она написала в Facebook

По ее словам, пресс-секретарь президента должен помогать преодолевать информационный кризис, сглаживать проблемы, искать взаимопонимание с журналистами, а не создавать новые скандалы.

«Я знаю всех пресс-секретарей украинских президентов (кроме нынешней), знакома со многими спикерами лидеров европейских стран, США и Канады… Впервые на моей памяти есть представители главы государства, которые не сглаживают ежедневные информационные провалы шефа, а, наоборот создают ему дополнительные», — заявила она.

Мендель опровергла слова Гордона о Зеленском и Стрелкове © Facebook, Iuliia Mendel

Также она отметила, что, вместо того чтобы проводить обещанные еженедельные брифинги для журналистов, Мендель «раздает прилизанные смешные интервью, двух слов связать не может, кроме вопроса о политических оппонентах своего шефа, где уже дает волю несдержанности».

Ранее Мендель раскритиковала экс-главу государства Петра Порошенко, назвав его «подлым и опасным человеком, который пользуется очень грязными инструментами».