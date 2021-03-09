По ее словам, пресс-секретарь президента должен помогать преодолевать информационный кризис, сглаживать проблемы, искать взаимопонимание с журналистами, а не создавать новые скандалы.
«Я знаю всех пресс-секретарей украинских президентов (кроме нынешней), знакома со многими спикерами лидеров европейских стран, США и Канады… Впервые на моей памяти есть представители главы государства, которые не сглаживают ежедневные информационные провалы шефа, а, наоборот создают ему дополнительные», — заявила она.
По словам Геращенко, Мендель вместо коммуникации с обществом, разъяснения действий президента позволяет себе оценки других политиков.
Также она отметила, что, вместо того чтобы проводить обещанные еженедельные брифинги для журналистов, Мендель «раздает прилизанные смешные интервью, двух слов связать не может, кроме вопроса о политических оппонентах своего шефа, где уже дает волю несдержанности».
Ранее Мендель раскритиковала экс-главу государства Петра Порошенко, назвав его «подлым и опасным человеком, который пользуется очень грязными инструментами».