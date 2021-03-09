Запад не отказывался от идеи раскачивания ситуации в Белоруссии – сейчас он просто «переосмысливает формат давления», уверен посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Об этом он рассказал в интервью РБК 9 марта

«То жесткое беспрецедентное неправовое давление, которое мы видели в ушедшем году со дня выборов, я думаю, будет меняться на более изящную, более тонкую, более умную работу», — сказал Мезенцев.

Он отметил, что обеспечить противостояние на улицах у Запада сейчас не получается.

«Совершенно понятно, что политическая и силовая система государства устояли против этого вызова, но задача раскачивания обстановки здесь и задача отрыва Белоруссии от России никуда не отложены в долгий ящик, к великому сожалению. И это заставляет сегодня предъявлять миру и белорусскому обществу более лояльную риторику, более внимательное отношение к запросам Белоруссии, наверное, не такой "ломовой" формат давления», — сказал российский посол.

Партийное строительство в Белоруссии: политика или имитация? © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Наверное, будут другие посулы, посулы поддержки», — сказал дипломат.

По его мнению, речь может идти о деполитизированных и выгодных для регионов проектах.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%.