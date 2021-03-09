Китайские компании-инвесторы украинского авиационного завода «Мотор Сич» готовят новые иски против Украины и заявляют, что страна будет опозорена. Об этом говорится в заявлении владельца китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзина

По его словам, попытки украинской власти национализировать «Мотор Сич» только помогут китайским инвесторам одержать победу в суде и получить возмещение капиталовложений и убытков.

«Указанные действия только помогут китайским инвесторам выиграть международный инвестиционный арбитраж и возместить все капиталовложения и понесенные убытки. За что государство Украина будет опозорена перед всей мировой общественностью», — заявил Ван Цзин.

Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич» © AP, Vincent Yu

О том, что в Верховной Раде Украины в самое ближайшее время зарегистрируют закон о национализации «Мотор Сичи», заявил 4 марта глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Позднее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сказал, что ему ничего не известно о разработке такого закона.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» после экспроприации завода подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму $3,6 млрд после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.