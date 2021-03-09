Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдет формат для встречи с каждым лидером страны и участником «нормандской четверки» в случае, если общей встречи не будет. Его выступление состоялось 9 марта на форуме «Украина 30», который транслировался в Facebook

Якубин сравнил Зеленского с горе-шахматистом © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Последняя встреча лидеров нормандской четверки состоялась в 2019 году.