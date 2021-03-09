«Готовится нормандская встреча. Она должна быть. Не будет встречи в нормандском формате — я найду формат, в котором встречусь с каждым из них (лидеров. — Ред.) по отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится», — заявил Зеленский.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Последняя встреча лидеров нормандской четверки состоялась в 2019 году.