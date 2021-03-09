Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская поделилась с подписчиками домашним видео отдыха с детьми. Она опубликовала его в своем Instagram-аккаунте 8 марта

Успенская вспомнила украинский ради молодого красавчика © Любовь Успенская/Инстаграм

Поклонники озадачились, кто эти малыши, потому что у Успенской только одна взрослая дочь. Они предположили, что это приемные дети певицы: «Успенская их опекун или попечитель?», «Чьи детки?», «Любочка, вы умница — дарите любовь детям. Ваша дочь очень взрослая, сама о себе позаботится, а детям так важно внимание!», «Оставим в покое Любовь и Таню (дочь. — Ред.). У них все будет хорошо. Чем меньше мы лезем, тем лучше будет», «К такому непростому решению (нормальному человеку) можно прийти, только выстрадав, переболев и обдумав все нюансы», «Какая разница, кто, и где, и чьи это детки? Это ее личное, понимаете?» и др.

В 2019 году Успенская заявила, что хочет второго ребенка, и объявила кастинг на доноров биоматериалов для ЭКО. Позднее артистка призналась, что донором яйцеклетки хочет видеть свою дочь — 30-летнюю Татьяну Плаксину, которую родила от бизнесмена Александра Плаксина в 34 года.

Успенская и Плаксин состоят в официальном браке с 1989 года. В августе 2020 года певица заявила, что усыновила мальчика.