«Лучшее завершение дня для меня выглядит именно так. Дети — это счастье!» — заявила артистка в подписи к видео, на котором она играет с двумя детьми в возрасте 2-4 лет.
Поклонники озадачились, кто эти малыши, потому что у Успенской только одна взрослая дочь. Они предположили, что это приемные дети певицы: «Успенская их опекун или попечитель?», «Чьи детки?», «Любочка, вы умница — дарите любовь детям. Ваша дочь очень взрослая, сама о себе позаботится, а детям так важно внимание!», «Оставим в покое Любовь и Таню (дочь. — Ред.). У них все будет хорошо. Чем меньше мы лезем, тем лучше будет», «К такому непростому решению (нормальному человеку) можно прийти, только выстрадав, переболев и обдумав все нюансы», «Какая разница, кто, и где, и чьи это детки? Это ее личное, понимаете?» и др.
В 2019 году Успенская заявила, что хочет второго ребенка, и объявила кастинг на доноров биоматериалов для ЭКО. Позднее артистка призналась, что донором яйцеклетки хочет видеть свою дочь — 30-летнюю Татьяну Плаксину, которую родила от бизнесмена Александра Плаксина в 34 года.
Успенская и Плаксин состоят в официальном браке с 1989 года. В августе 2020 года певица заявила, что усыновила мальчика.