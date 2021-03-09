Три человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в третий раз, притом что число новых случаев и смертей на Украине снизилось. Об этом 9 марта сообщило местное издание «За Збручем»

По данным издания, более 60 жителей региона заболели COVID-19 во второй раз.

«До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать», — объяснил медик.

Украина не видит смысла делать свою вакцину от коронавируса Владимир Паничев рекомендовал украинцам, у которых повторно обнаружили COVID-19, пройти полное медицинское обследование.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников от COVID-19 привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.