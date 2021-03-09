По данным издания, более 60 жителей региона заболели COVID-19 во второй раз.
«До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать», — объяснил медик.
Также отмечается, что общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет в Тернопольской области 44 230. Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев рекомендовал украинцам, у которых повторно обнаружили COVID-19, пройти полное медицинское обследование.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников от COVID-19 привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.