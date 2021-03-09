По данным издания, более 60 жителей региона заболели COVID-19 во второй раз.

«До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать», — объяснил медик.

Украина не видит смысла делать свою вакцину от коронавируса
Украина не видит смысла делать свою вакцину от коронавируса
Также отмечается, что общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет в Тернопольской области 44 230. Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев рекомендовал украинцам, у которых повторно обнаружили COVID-19, пройти полное медицинское обследование.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников от COVID-19 привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.    