«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — заявил посол журналисту.
По его словам, уровень взаимодействия между министерствами обороны РФ и Белоруссии показывает «открытость, готовность делиться специальной информацией, проведение ежегодных военных учений».
Дипломат назвал это фактом очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств.