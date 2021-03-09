Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, сказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью РБК. Его слова приводит РИА Новости 9 марта

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — заявил посол журналисту.

Военно-воздушный прорыв. Авиация России будет базироваться на территории Белоруссии © РИА Новости, Андрей Катаев | Перейти в фотобанк

Дипломат назвал это фактом очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств.