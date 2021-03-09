Вакцинация от коронавируса на Украине идет медленными темпами из-за нехватки мобильных бригад. Об этом 9 марта заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает «РБК-Украина»

Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас идет подготовка дополнительных бригад, и уже готовы тренеры, которые будут обучать медработников делать прививки.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Массовая вакцинация началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.