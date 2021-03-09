«Вакцинация проводится мобильными бригадами… Сначала подготовили одну-две бригады на регион… Будет больше бригад — будет больше прививок», — объяснил Лапий.
По его словам, сейчас идет подготовка дополнительных бригад, и уже готовы тренеры, которые будут обучать медработников делать прививки.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Массовая вакцинация началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.