Процесс вакцинации от коронавируса на Украине идет не по плану, поскольку показатели на конец прошлой недели оказались втрое ниже ожидаемого. Об этом 9 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, на Украине привили 19 118 человек.

«Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем три тысячи», — заявил Степанов.

Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.