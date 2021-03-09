По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, на Украине привили 19 118 человек.
«Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем три тысячи», — заявил Степанов.
Министр добавил, что в связи с этим решил лично вмешаться в ситуацию и провести селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.