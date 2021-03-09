Акция протеста против съезда судей в «Президент Отеле» прошла в центре Киева. Трансляция организатора акции «Центра противодействия коррупции» 9 марта была обнародована в YouTube

«Нет съезду судейской нечести! В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины. Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране», — говорится в описании.

Митингующие требовали отменить съезд судей до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда.

Послы G7 пытаются заблокировать «разморозку» Конституционного суда Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Совет судей перенес место проведения съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в «Президент Отель» в Киеве. Такое решение было принято на основании письма главы МВД Арсена Авакова, в котором он рекомендовал изменить место проведения съезда «из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума».

Против избрания новых членов в Высший совет правосудия в нынешнем виде выступают страны Запада. Ранее послы G7 опубликовали заявление, в котором призвали Украину повременить с этим шагом и реформировать судебную систему согласно их рекомендациям.