«Нет съезду судейской нечести! В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины. Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране», — говорится в описании.
Митингующие требовали отменить съезд судей до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда.
Как сообщает PavlovskyNews в Telegram, вход в отель охраняла полиция. Активисты вступили в перепалку, поскольку их не пускали внутрь отеля. Они требовали озвучить официальную причину запрета свободного передвижения внутри отеля.
Ранее Совет судей перенес место проведения съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в «Президент Отель» в Киеве. Такое решение было принято на основании письма главы МВД Арсена Авакова, в котором он рекомендовал изменить место проведения съезда «из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума».
Против избрания новых членов в Высший совет правосудия в нынешнем виде выступают страны Запада. Ранее послы G7 опубликовали заявление, в котором призвали Украину повременить с этим шагом и реформировать судебную систему согласно их рекомендациям.