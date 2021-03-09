Молодые спортсмены, ехавшие с соревнований поездом Днепр—Одесса, разгромили купе. Соответствующее видео опубликовала на днях проводница Светлана Ляшенко на своей странице в Facebook

В Ровенской области во время движения загорелся поезд © Управление ГСЧС в Ровенской области

«Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки», — сыронизировала проводница.

Пользователи соцсети жестко отреагировали на погром в поезде.

«Это не детки, это свиньи, и нет такому оправдания», «За это должно быть стыдно в первую очередь родителям и тренерам. Вот такие и в жизни дети будут и не добьются успехов, если нет порядка в голове. А спорт — это дисциплина, порядок должен быть во всём», «Малолетние дикари… невоспитанные. <…> Куда смотрели кураторы?! Быдлота малолетняя… слов нет!», «Они же считают себя "звездами" и думают, что их должны обслуживать, не слишком рано для таких требований?» — написали они в комментариях.