Диетолог Наталья Самойленко перечислила топ-7 украинских суперфудов, которые стоит включить в рацион. Она поделилась списком на днях в своем Instagram-аккаунте

Не борщ: кулинар-русофоб нашел «спрятанное в украинском ДНК» блюдо © Клопотенко/Инстаграм Дэвид Вульф, который увлекся идеей raw food (англ. «сырая пища») и популяризировал такие продукты, как какао-бобы, спирулина, ягоды асаи. При этом, по словам Самойленко, суперфуды есть и среди украинских продуктов.

«Дело не в экзотичности или высокой стоимости, а в той концентрации питательных веществ на небольшой объем, которые обходятся без всевозможных маркетинговых "ловушек" и скромно выполняют важную роль в нашем ежедневном употреблении», — написала диетолог.

В список продуктов-«супергероев» вошли:

темная листовая зелень (кейл, мангольд, шпинат), которые содержат фолаты, цинк, кальций, железо, магний, витамины С, А, клетчатку, каротиноиды;

ягоды (малина, смородина, клубника, черника, ежевика, клюква), которые можно добавлять в каши, натуральные йогурты и смузи;

имбирь, содержащий антиоксидант гингерол, который издавна использовали при расстройствах желудка, артрите и для улучшения пищеварения;

куркума, содержащая куркумин, который способствует заживлению ран и уменьшению боли, а также используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;

морские водоросли, содержащие йод, необходимый для работы щитовидной железы;

чеснок, содержащий марганец, витамины С, В6, селен и клетчатку и способствующий снижению уровня вредного холестерина и артериального давления;

натуральный йогурт, содержащий пробиотики, кальций и белок.

При этом Самойленко подчеркнула, что ни один суперфуд не может принести больше пользы, чем полноценный и сбалансированный рацион.