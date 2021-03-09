Приехавшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание в бане. В помещении нашли тела трех человек. Другие подробности пока не сообщаются.
Пожары из-за нарушений правил безопасности на Украине происходят нередко. Так, в прошлом месяце один из пациентов COVID-больницы в Черновцах включил кипятильник, опустил его в стеклянную банку и уснул. Вода выкипела, банка треснула, кипятильник упал на газету, вспыхнул пожар.
В январе из-за нарушения правил пожарной безопасности вспыхнул дом престарелых в Харькове, погибли 16 человек.