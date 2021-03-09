Жители Ивано-Франковска тушили пожар в аптеке снежками
Жители Ивано-Франковска тушили пожар в аптеке снежками
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Приехавшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание в бане. В помещении нашли тела трех человек. Другие подробности пока не сообщаются.

Пожары из-за нарушений правил безопасности на Украине происходят нередко. Так, в прошлом месяце один из пациентов COVID-больницы в Черновцах включил кипятильник, опустил его в стеклянную банку и уснул. Вода выкипела, банка треснула, кипятильник упал на газету, вспыхнул пожар.

В январе из-за нарушения правил пожарной безопасности вспыхнул дом престарелых в Харькове, погибли 16 человек.