Масленицу на Украине в старину называли Загальницами либо Колодками. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

«В праздновании масляницы (в книге именно так. — Ред.) (загальницы, колодки) наблюдается тоже много языческих пережитков», — привел автор цитату из труда под названием «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», написанного академиками Владимиром Ламанским и Петром Семеновым-Тян-Шанским в 1903 году.

Дорогая Масленица: Украинцы могут остаться в праздник без блинов © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Олекса Воропай.

«В свою очередь, Воропай в своей книге также упоминает, что "замужние женщины всю эту неделю (масленичную. — Ред.) справляют "колодку": к неженатым парням или их родителям привязывают небольшую деревянную колодку. При этом раздел, посвященный самому празднику, у Воропая называется "Масляна"», — пишет Подкопаев.

Подробнее о том, что украинцы едят на Масленицу, читайте в статье на сайте Украина.ру