Министр финансов Украины Сергей Марченко посетил «Марш Жінок», который прошел днем 8 марта в Киеве. Фотографии с мероприятия он опубликовал на своей странице в Facebook

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«Как министр, как человек, как отец мальчика и девочки хочу и желаю нашему обществу равенства. Равенства политического, социального и экономического. Равенства, к которому мы еще идем, однако с каждым годом более уверенно. Не должно быть места насилию, дискриминации, сексизму», — написал Марченко.

Он заявил, что выступает за ратификацию на Украине Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также за то, чтобы в украинских семьях не было обременений гендерными ролями, а на рынке труда не было дискриминации по половому признаку.

Марченко вышел на марш вместе со своей супругой Мариной — основательницей общественной организации «Клуб поддержки беременности и материнства "Лада"». Она несла плакат с надписью «Не декретный отпуск, а работа по уходу за ребенком», а он — «Не "помогаю с детьми", а воспитываю детей и ухаживаю за ними».

В 2021 году женский марш прошел под лозунгом «У пандемии женское лицо». Организаторы отметили, что из-за карантина вырос уровень семейного насилия, на женщин легла нагрузка по дистанционному обучению детей и стало еще больше домашней работы. Среди организаторов марша — общественная организация «Марш Жінок», правозащитная организация Amnesty International Ukraine, организация по защите прав ЛГБТ Insight.

Одно из требований марша — ратификация Стамбульской конвенции.