По его словам, подтверждение любви украинцев к блинам можно найти в седьмом томе труда «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», который называется «Малороссия».
Книга была издана в 1903 году, ее авторы — два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук: этнографы Владимир Ламанский и Петр Семенов. Последний через три года, в мае 1906-го, получил приставку к своей фамилии — Тян-Шанский.
«Пища у малорусса отличается значительным разнообразием и даже некоторой изысканностью, хотя это, конечно, относится главным образом к праздничному столу. <…> Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "книши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки еще "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах)», — говорится в книге.
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