Несмотря на попытки выставить блины на Масленицу «оружием Советов», исторически украинцы любили блины и готовили их на праздники еще до прихода к власти большевиков. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

По его словам, подтверждение любви украинцев к блинам можно найти в седьмом томе труда «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», который называется «Малороссия».

Почему у поляков «жирный четверг» вместо Масленицы, а пончики – вместо блинов © commons.wikimedia.org, Silar Владимир Ламанский и Петр Семенов. Последний через три года, в мае 1906-го, получил приставку к своей фамилии — Тян-Шанский.

«Пища у малорусса отличается значительным разнообразием и даже некоторой изысканностью, хотя это, конечно, относится главным образом к праздничному столу. <…> Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "книши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки еще "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах)», — говорится в книге.

Больше об отношении украинцев к Масленице и блинам читайте в статье на сайте Украина.ру