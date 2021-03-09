Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала экс-главу государства Петра Порошенко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом она сказала в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман 8 марта

Порошенко призвал Зеленского откреститься от своего бизнес-партнера Коломойского © скриншот видео YouTube/5-й канал

Она назвала бывшего президента «подлым и опасным человеком, который пользуется очень грязными инструментами».

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского убеждена, что и Порошенко, и Медведчук работают на разделение Украины.

«Как коммуникационщик, еще при правлении Петра Порошенко я заметила очень много схожих тенденций. Они действуют одинаковыми способами, они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Возможно, хуже Медведчук. Может, потому, что, как мне кажется, он сильнее», — заявила Мендель.

Также она выразила убеждение, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом Украины.

Ранее Мендель заявила, что менее чем за два года президентства Зеленского был нанесен удар по трем людям, представляющим огромные финансовые группы на Украине, — Медведчуку, Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому. При этом она подчеркнула, что санкции, которые США ввели против Коломойского, — это только начало.