«Времени проведения [пресс-конференции] точного нет, даты точной нет. Президент открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше. Думаю, что ко второй годовщине — это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить», — сказала Мендель.
По ее мнению, президенту не стоит проводить пресс-конференции «на постоянном основании», и тем не менее «коммуникации очень много». При этом пресс-секретарь подчеркнула, что для этого используются разные форматы: политические ток-шоу, блоги, онлайн-интервью, общение с иностранными медиа и др.
Она отметила, что сейчас в Офисе президента около 100 запросов на интервью от различных СМИ, в том числе и иностранных — польских, американских, итальянских.
Говоря о политике построения коммуникации со СМИ со стороны ОПУ, Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан «ставил очень много банов» на ответы журналистам, из-за чего она не могла коммуницировать с представителями средств массовой информации так, как должна была бы это делать.
По словам Мендель, изменения в коммуникации с журналистами произошли, когда Богдана сменил Андрей Ермак — сформировался «обычный цивилизованный подход».
Предыдущая большая пресс-конференция Зеленского журналистам состоялась 20 мая 2020 года.