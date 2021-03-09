Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского может состояться в мае, ко второй годовщине его избрания. Об этом пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель сообщила в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман 8 марта

Зеленский на пресс-конференции. О чем президент не сказал, но мы подумали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее мнению, президенту не стоит проводить пресс-конференции «на постоянном основании», и тем не менее «коммуникации очень много». При этом пресс-секретарь подчеркнула, что для этого используются разные форматы: политические ток-шоу, блоги, онлайн-интервью, общение с иностранными медиа и др.

Она отметила, что сейчас в Офисе президента около 100 запросов на интервью от различных СМИ, в том числе и иностранных — польских, американских, итальянских.

Говоря о политике построения коммуникации со СМИ со стороны ОПУ, Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан «ставил очень много банов» на ответы журналистам, из-за чего она не могла коммуницировать с представителями средств массовой информации так, как должна была бы это делать.

По словам Мендель, изменения в коммуникации с журналистами произошли, когда Богдана сменил Андрей Ермак — сформировался «обычный цивилизованный подход».

Предыдущая большая пресс-конференция Зеленского журналистам состоялась 20 мая 2020 года.