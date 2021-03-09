Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 3261. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своем Facebook

Глава Минздрава признал, что Украину атакует коронавирус-мутант © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев коронавируса за 24 часа зафиксировали в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

За все время пандемии на Украине заболел 1 410 061 человек, 27 204 — умерли.