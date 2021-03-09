«На Украине по состоянию на 9 марта 2021 года зафиксирован 3261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировали 1837 человек; летальных случаев — 76», — написал Степанов.
Больше всего случаев коронавируса за 24 часа зафиксировали в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).
За все время пандемии на Украине заболел 1 410 061 человек, 27 204 — умерли.