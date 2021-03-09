Фармацевтическая компания Merck опубликовала предварительные результаты экспериментального противовирусного лечения COVID-19 лекарством под названием Molnupiravir, сообщило USA Today 8 марта

Чешский журналист похвалил российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк сообщили, что препарат, разработанный совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics, был протестирован на более чем 200 пациентах с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. Среди больных, которые получали Molnupiravir, медики зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у пациентов, принимавших плацебо.

Профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильям Фишер, который руководит исследованием, заявил, что результаты эксперимента являются «многообещающими».

Molnupiravir — экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа. Проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Задокументирована также активность препарата против COVID-19, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Ранее в Великобритании ученые Ноттингемского университета обнаружили у препарата, применявшегося против рака простаты, противовирусные свойства для лечения коронавируса. По мнению экспертов, это средство может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ.