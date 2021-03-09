Меры, принятые странами для борьбы с пандемией COVID-19, позволили в значительной степени сократить заболеваемость гриппом. Об этом 8 марта сообщила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Брайанд, передает Vesti.ua

Украинские фермеры невольно спровоцировали вспышку птичьего гриппа © CC0, Pixabay заявила она.

Представитель ВОЗ не исключила, что противокоронавирусные меры также могут быть эффективными в борьбе и с другими инфекционными заболеваниями.

Тем временем в начале марта на Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа: на территории Национального природного парка «Нижнеднепровский» в Херсонской области выявили около трех десятков погибших лебедей.