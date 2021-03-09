«Можем сказать, что в Южном полушарии мы наблюдаем крайне низкую циркуляцию [гриппа]. Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом», — заявила она.
Представитель ВОЗ не исключила, что противокоронавирусные меры также могут быть эффективными в борьбе и с другими инфекционными заболеваниями.
Тем временем в начале марта на Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа: на территории Национального природного парка «Нижнеднепровский» в Херсонской области выявили около трех десятков погибших лебедей.