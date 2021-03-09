Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом сообщил официальный сайт МОК 8 марта

Украинского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований © wikipedia.org Указано, что Олимпийский комитет Белоруссии не смог полностью выполнить требования, выдвинутые ранее, а именно обеспечить защиту спортсменов от дискриминации или давления.

В связи с этим Международный олимпийский комитет решил приостановить обсуждения о проведении всех возможных мероприятий с участием комитета на территории Белоруссии, а также приостановить все финансовые выплаты, предназначенные НОК страны. Исключение составляют выплаты, связанные со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

Кроме того, МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитации на Олимпийские игры высокопоставленным госслужащим Белоруссии.

При этом в Международном олимпийском комитете подчеркнули, что связь с белорусским НОК будет поддерживаться через генсекретаря организации Полину Головину.

Главой же НОК является Виктор Лукашенко, который сменил на этом посту своего отца. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возглавлял организацию с мая 1997 года. Виктор Лукашенко стал третьим президентом НОК Беларуси в истории. В 2019 году его избрали первым вице-президентом НОК, а 26 февраля он был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.

В декабре 2020 года МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать мероприятия комитета, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.