По данным следствия, 16-летний школьник получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще не менее четырех учеников получили более легкие травмы и сами обратились в медицинское учреждение. Всех людей из школы эвакуировали.
Сейчас ведется расследование произошедшего, в том числе правоохранительные органы выясняют состав взорвавшегося вещества.
On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought— @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021