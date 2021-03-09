«У семи нянек дитя без глазу» — Яков Кедми об истинных причинах теракта 11 сентября
«У семи нянек дитя без глазу» — Яков Кедми об истинных причинах теракта 11 сентября
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
По данным следствия, 16-летний школьник получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще не менее четырех учеников получили более легкие травмы и сами обратились в медицинское учреждение. Всех людей из школы эвакуировали.

Сейчас ведется расследование произошедшего, в том числе правоохранительные органы выясняют состав взорвавшегося вещества.