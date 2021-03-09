Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 8 марта в своем Facebooк прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

Популярный фастфуд хочет поставить к стойке принца Гарри и Меган Маркл © Апостроф

Она отметила, что даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности.

По ее мнению, британский истеблишмент «находится в сговоре с прессой, а она манипулирует общественным мнением и формирует соответствующее восприятие», которое может не совпадать с реальностью или даже противоречить ей.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло накануне. Герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.