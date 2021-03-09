Журналист из Норвегии Бьерн Нистад на днях в статье для издания Resett раскритиковал главу украинского Министерства внутренних дел Арсена Авакова, который назвал русский язык «степным наречием»

Ищенко объяснил, почему Аваков претендует на русский язык — видео

Автор статьи подчеркнул, что украинская интеллигенция при участии Польши построила собственный язык на основе польской грамматики и заимствований.

Недавно Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.

При этом летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.