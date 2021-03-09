Российская вакцина «Спутник V» — одна из лучших в мире. Об этом на днях написал в своей статье для издания Haló noviny чешский журналист Томаш Цинка

Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Везде ее [вакцину] хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться», — пояснил журналист.

В частности, он упомянул Словакию, в правительстве которой из-за закупки российской вакцины наметился раскол. Так, глава МИД Словакии Иван Корчок обрушился с критикой на премьер-министра Игора Матовича, который лично встречал первую партию в аэропорту. Корчок даже назвал российский препарат «инструментом гибридной войны», который разделяет европейские страны и выставляет ЕС неудачником. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова.

В ответ на это Матович заявил, что не вернет препарат обратно. Он подчеркнул, что он не откажется от спасения собственного народа с помощью качественной вакцины только потому, что она произведена в России.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России помимо «Спутника V» зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. 18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Кроме того, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

Cогласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутника V» выше, чем у препаратов китайского производства.