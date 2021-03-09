Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha. Об этом 8 марта сообщил «Первый канал» со ссылкой на результаты всенародного голосования

Украина выбрала песню, с которой группа Go-A поедет на «Евровидение» © Go-A/Инстаграм

На конкурсе Manizha выступит с песней Russian Woman («Русская женщина»).

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Широкую известность ей принесла публикация авторских музыкальных видео и каверов в Instagram. Помимо музыкальной деятельности, Manizha борется с домашним насилием. С 2019 года Manizha является амбассадором фонда «Подари жизнь», с 2020-го — послом доброй воли ООН по делам беженцев.

В 2021 году «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая. Формат проведения конкурса изменят в зависимости от ситуации с COVID-19, сообщили организаторы. По базовому сценарию, число зрителей в зале будет ограниченно, а те артисты, которые не приедут в Роттердам, смогут прислать записи своих выступлений.