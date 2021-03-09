Более сотни украинцев 8 марта пришли к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом и потребовали освободить националистов, передает «Страна.ua»

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Ирины Венедиктовой, а также главы МВД Украины Арсена Авакова. Кроме того, участники пикета зажгли красные факелы.

«На акции людей совсем немного. Не более 150 человек. Они скандируют "Стерненко волю", "Рифмастеру (Антоненко. — Ред.) волю"», — говорится в Telegram издания.

Приморский суд Одессы 23 февраля признал бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный с приговором не согласился. Приговор был вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже умер от полученных травм. Защита Стерненко называет случившееся самообороной. По этому делу 29 января он отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.