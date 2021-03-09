«Все эти разговоры о разрыве дипломатических отношений — путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией», — сказал Молохов.
По его словам, в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.