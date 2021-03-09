Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал путем в никуда заявление Киева о возможном разрыве дипломатических отношений с Москвой. Об этом 8 марта сообщило РИА Новости

Киев ждет помощи Байдена в переговорах в Москвой © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.