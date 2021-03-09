Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как конфедерации, «хочет переписать историю». Об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, передает 9 марта РИА Новости

Кравчук рассказал о возможности сохранить Украину в составе СССР © скриншот видео "Нromadske"

Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: «Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет».

«Потом эта идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачева. Кравчук сегодня хочет переписать историю, но она зафиксирована документально», — заверил собеседник агентства.

Палажченко добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН.

«Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия», — пояснил он.

Накануне Кравчук высказал мнение, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, с такой идеей выступил руководитель РСФСР Борис Ельцин — он посоветовался со многими руководителями республик и предложил Горбачеву подумать над тем, как это сделать. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что «должен быть один президент».

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.