Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 8 марта в эфире канала «Украина 24» рассказал о возможности сохранить страну в составе СССР

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Он отметил, что руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию. Такие обсуждения проходили в резиденции Ново-Огарево.

«[Первый президент России Борис] Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: "Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?"» — рассказал политик.

Он добавил, что после этого он вместе с Ельциным пришел к президенту СССР Михаилу Горбачеву, который отклонил их предложение. По мнению Кравчука, тогда и стало ясно, что «ничего радикально Горбачев не собирается менять». Политик предположил, что тот хотел внедрять изменения, но сохранить систему, что было невозможно.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.