По его словам, ею могли воспользоваться еще в 1991 году перед подписанием Беловежских соглашений.
Он отметил, что руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию. Такие обсуждения проходили в резиденции Ново-Огарево.
«[Первый президент России Борис] Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: "Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?"» — рассказал политик.
Он добавил, что после этого он вместе с Ельциным пришел к президенту СССР Михаилу Горбачеву, который отклонил их предложение. По мнению Кравчука, тогда и стало ясно, что «ничего радикально Горбачев не собирается менять». Политик предположил, что тот хотел внедрять изменения, но сохранить систему, что было невозможно.
В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.