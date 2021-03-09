Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 8 марта в интервью на YouTube-канале «Бацман» ушла от ответа на вопрос о возможной выдаче США украинского предпринимателя Игоря Коломойского

«Это не деолигархизация. Это колониальная политика»: соцсети про санкции против Коломойского © РИА Новости/Стрингер, Pexels/Sharefaith

«Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», — заявила Мендель.

Пресс-секретарь также не смогла дать однозначный ответ на вопрос о возможных санкциях Киева против Коломойского.

На днях Вашингтон объявил, что ввел санкции против Коломойского и запретил ему въезд в страну. Решение связано с коррупционной деятельностью олигарха на посту губернатора Днепропетровской области при президенте Викторе Януковиче. Кроме того, в США опасаются, что Коломойский может «подрывать демократические процессы» и сейчас.

Минюст США с августа 2020 года ведет судебное разбирательство касательно приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Утверждается, что бизнесмены вывели из «Приватбанка» с 2008 года и до его национализации в 2016-м миллиарды долларов, и эти деньги пошли на покупку недвижимости.

Коломойский горячо поддерживал Зеленского во время президентской кампании и называл себя его фанатом. Олигарху приписывают сильное влияние на самого президента Украины, вплоть до того, что Зеленский является его ставленником.