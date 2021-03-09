По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. Однако Корнийчук отметил, что сейчас с этим проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время.
Украина в конце февраля приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield (117 тысяч доз). Препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.