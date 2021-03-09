То, что украинская власть с 1991 года взяла курс на деиндустриализацию, стало одной из причин Майдана 2014 года, который, в свою очередь, привел к еще большему разрушению украинской промышленности, рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью Украина.ру

Он отметил, что программа деиндустриализации стартовала с момента обретения Украиной независимости с развалом СССР, и уверенно проводилась все эти годы.

«В 2014 году произошло лишь ускорение процесса. С другой стороны, может быть, и тот же Майдан в 2014 году произошёл в том числе из-за деиндустриализации. Это такие взаимовлияющие, взаимосвязанные процессы», — подчеркнул эксперт.

Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляция © Facebook, Золотарев Андрей

Максимум, что дозволено колониям — первичная обработка сырья и низкокачественный, низкосортный аграрный сектор.

Ситуация уже дошла до того, что австрийцы продают украинцам мебель, сделанную из карпатского леса, констатировал Гожый.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.