Он отметил, что программа деиндустриализации стартовала с момента обретения Украиной независимости с развалом СССР, и уверенно проводилась все эти годы.
«В 2014 году произошло лишь ускорение процесса. С другой стороны, может быть, и тот же Майдан в 2014 году произошёл в том числе из-за деиндустриализации. Это такие взаимовлияющие, взаимосвязанные процессы», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что Украине Западом уготована роль сырьевой колонии, поэтому в стране не может быть высоких технологий и продукции с высокой добавленной стоимостью.
Максимум, что дозволено колониям — первичная обработка сырья и низкокачественный, низкосортный аграрный сектор.
Ситуация уже дошла до того, что австрийцы продают украинцам мебель, сделанную из карпатского леса, констатировал Гожый.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.