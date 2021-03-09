Он обратил внимание на то, что украинские власти на протяжении десятилетий создавали в стране предпосылки для массовой трудовой миграции населения, и при этом украинское государство ничего не делало для защиты своих граждан за границей.
«Оно (украинское государство — Ред.) абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах… Просто, я думаю, существует сговор. Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются (у европейцев, — Ред.) глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — считает Гожый.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.