Существует сговор между европейскими и украинскими властями, согласно которому Киев не прикладывает никаких усилий к защите своих граждан, работающих в ЕС, а Евросоюз закрывает глаза на преступления киевского режима, рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью Украина.ру

Украинские гастарбайтеры рвутся в Польшу, хотя их там всё меньше ждут © Facebook, Томаш Гаврыш

«Оно (украинское государство — Ред.) абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах… Просто, я думаю, существует сговор. Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются (у европейцев, — Ред.) глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — считает Гожый.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.